All'asta i beni e le opere d'arte appartenute a Eduardo De Filippo

Una selezione di beni lasciati da Eduardo De Filippo va all'asta: i lotti saranno offerti martedì 22 ottobre, alle 15:00 dalla casa d'aste Il Ponte, a Milano, in Palazzo Crivelli. Gli arredi sono "espressione della vita personale e dell'arte del grande drammaturgo napoletano". Ci sono mobili antichi, dipinti e sculture. Una coppia di busti in marmo, due coppie di torciere dell'ottocento napoletano, sculture in legno laccato, una scultura in marmo bianco firmata da Achille Alberti

Tra i dipinti le Nature vive di Aniello Ascione e il ritratto di De Filippo (valore 1800-2000 euro) firmato dall'amico pittore napoletano Carlo Siviero.