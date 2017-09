Arturo Muselli è il nuovo boss di Gomorra

Sfiderà i boss della “vecchia guardia” per prendersi il controllo del centro storico di Napoli nella nuova stagione di “Gomorra”. Si tratta di Arturo Muselli, l'attore partenopeo che interpreterà il ruolo di Enzo, il nuovo spietato boss della serie targata Sky. È uno dei volti nuovi della terza stagione che andrà in onda a novembre e che si annuncia come la più ricca di personaggi della trilogia. Tra questi anche il suo, un boss spietato che cerca di riconquistare quello che è stato sottratto alla sua famiglia e si scontra con i padrini di Scampia.

Un personaggio affascinante per l'attore 34enne che in quest'anno ha dato una vera e propria svolta alla sua carriera. Con la serie, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, potrebbe arrivare la definitiva consacrazione dopo le interpretazione che nell'ultimo anno l'hanno visto “al servizio” di due registi d'autore come Gianni Amelio e Stefano Incerti. È stato infatti protagonista ne “La tenerezza” del primo e in “La parrucchiera” del secondo, due film diversi tra loro e molto lontani ancor di più dal ruolo che dovrà interpretare in Gomorra. Una sfida ulteriore che potrebbe valergli l'olimpo del cinema italiano.