“Artificialscape”: l'esordio di Mux alla scoperta di suoni e tradizioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Anticipato dalle anteprime pubblicate da Gold e BeatmaKings Magazine, mercoledì scorso è finalmente uscito il primo EP da solista del producer napoletano classe '88 Gian Paolo "Mux" Fioretti: "Artificialscape” è la guida sonora definitiva attraverso le culture e le tradizioni che circondano il nostro Paese. Strutturato per raccontare i viaggi compiuti dall’artista in questi anni tra Europa, Asia ed Africa, il disco pubblicato dalla Hashetic Front Records riesce a racchiudere in ogni singola traccia sensazioni ed atmosfere che spaziano dai ponti di Praga alla piazza della Kasbah di Tunisi. "Artificialscape" è caratterizzato da una matrice hip hop che da “Rail” a “Underpass” accompagna gli ascoltatori sino alla stazione d’arrivo mediante un uso mai banale di campionamenti, registrazioni effettuate sul campo e parti suonate. D'altronde Mux non è un neofita della produzione, e con il suo duo drum'n'bass/electrorap Ear Injury ha già calcato alcuni dei più importanti palchi italiani e collaborato con artisti di calibro internazionale come Marcello Coleman, Jah Free, Mahom Dub, Oyoshe, DJ Uncino e Ganjafarm Cru. L'EP è attualmente disponibile in streaming e free download. Per ascoltarlo è sufficiente raggiungere il sito della Hashetic Front Records www.hasheticfrontrecords.com, mentre per tenersi costantemente aggiornati sulla musica di Mux basta andare sulla sua pagina ufficiale www.facebook.com/muxset e su quella degli Ear Injury www.facebook.com/earinjury.