Gli Artesi&Ladies vincono il premio per il pezzo dance più radiotrasmesso

È degli Artesi&Ladies - in collaborazione con il dj siciliano Joe Bertè ed El Tremendo - la canzone dance più suonata dalle radio di tutto il mondo: gli Artesi&Ladies hanno ottenuto un premio ad Amsterdam per la cover remix di 'Caravan Petrol', il pezzo rivelazione del 2017. Dopo aver conquistato l'"high rotation" delle radio italiane e dopo aver scalato le posizioni della prestigiosa classifica internazionale di vendita di Beatport, la band è volata ad Amsterdam per ritirare il premio.



Una formazione totalmente rinnovata quella degli Artesi&Ladies, che vede la permanenza dell'autore Lello Artesi (ex Fratelli Artesi) e include Rosita Savarese (voce), Ludovica Muratgia (batteria), Francesca Filippi (basso) e Alessio Artesi. Progetti importanti all'orizzonte: in questi giorni natalizi gli Artesi&Ladies sono in studio di registrazione con il grande Nick Luciani dei Cugini di Campagna.