ArTyouReady, flash mob fotografico dedicato al paesaggio italiano e al viaggio in Italia

È dedicata al paesaggio italiano la quarta edizione di “ArT you Ready?” la campagna digitale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo che invita domenica 19 aprile tutti gli italiani a condividere sui social scatti e immagini dei propri panorami d'Italia preferiti. Protagonisti di questa domenica saranno giardini, mare, colline, borghi, montagne, boschi e tramonti, ma anche le prospettive che in questi giorni vediamo dalle finestre delle nostre case. Al flash mob parteciperanno gli archivi, le biblioteche e i musei italiani, che pubblicheranno sui loro profili social documenti, antiche illustrazioni e quadri con i paesaggi immortalati dai grandi artisti.

Anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte partecipa invitando i propri followers a postare immagini dei più bei paesaggi di Capodimonte, quelli visti e vissuti in prima persona o immaginati grazie ai dipinti in collezione.

Il pubblico è invitato a seguire gli account ufficiali del Museo e Real Bosco di Capodimonte:

Facebook museodicapodimonte

Twitter capodimonte_mus

Instragram museoboscocapodimonte