Ars Nova, la tradizione del Sud alla conquista dell'Europa

A dieci anni dalla nascita del gruppo, gli Ars Nova pubblicano il loro secondo album ufficiale: "E senza acqua la terra more" per Apogeo Records. Esponenti della musica popolare meridionale, la giovane ensemble ha raccolto la ricerca musicale degli ultimi due anni, culminata per la prima volta nella realizzazione di inediti. L'album è stato anticipato dalla pubblicazione di un primo singolo, "La catalana". Gli Ars Nova si avviano ad una nuova fase, più matura e consapevole.