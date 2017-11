Piazza del Plebiscito, riapre l'Archivio fotografico Parisio (FOTO)

Dopo tre anni di chiusura ha riaperto, questa mattina, l'archivio fotografico Parisio, al porticato numero 10 di piazza Plebiscito. Centinaia di persone hanno affollato le sale per ammirare le fotografie che raccontano le trasformazioni - nel XX secolo - della città di Napoli e non solo. Giulio Parisio aprì il suo laboratorio fotografico negli anni '20, quando aveva circa 30 anni e fotografava già da tempo. Fino alla morte, nel 1967, Parisio continuò a documentare i fatti della città di Napoli e a descriverne i suoi abitanti. Non solo: Parisio spaziava dalla fotografia di paesaggio alla sperimentazione futurista, dalla ricerca antropologica alla foto d'industria, fino alla pubblicità. Negli ultimi anni si specializza nella foto industriale (interessanti i lavori sull'Italsider di Bagnoli e sull'Olivetti a Pozzuoli).



L'associazione che porta avanti l'archivio Parisio, presieduta dal fotografo Luciano Siviero, ha chiamato a raccolta appassionati d'arte fotografica e cittadini interessati a preservare la memoria storica: per questo motivo è possibile acquistare alcune fotografie nei locali dell'archivio, contribuendo al sostentamento dell'associazione. L'archivio Parisio ospita anche il vastissimo fondo, altro fotografo napoletano che si dedicò soprattutto alla documentazione giornalistica. Presente alla riapertura anche, che a NapoliToday spiega: "Fu un momento doloroso quando l'archivio decise di chiudere, tre anni fa, una ferita profonda perché quella chiusura colpì l'identità, la memoria, la storia di Napoli. Oggi è una splendida giornata, ringrazio l'associazione e l'amministrazione comunale sarà al loro fianco".