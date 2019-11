Appunti di viaggio: il Mali- Storie dei paesi di provenienza dei migranti

Si terrà a Napoli venerdì 22 novembre 2019, allo Spazio Intolab, l’evento il Mali- storie dei paesi di provenienza dei migranti. L’iniziativa è lanciata e promossa dall’associazione Inclusione Alternativa e s’inserisce nell’ambito della rassegna “Appunti di viaggio” con lo scopo di approfondire la conoscenza dei paesi di provenienza dei flussi migratori.

Durante il primo appuntamento si parlerà del Mali, un Paese dell'Africa subsahariana attraversato da continui conflitti, tumulti e attentati, soprattutto nella parte Nord del paese. Un vero e proprio excursus per conoscere a fondo questa terra, evidenziandone cultura, tradizione, gastronomia e musica. L’evento vedrà un primo momento di approfondimento e dibattito con Bouyagui Konate -chef de cuisine, Soumaila Diawara- militante politico Maliano nonché autore di raccolte di poesie ed Edoardo Baldaro, Dottore presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università l’Orientale di Napoli, esperto della situazione politica del Mali. Seguiranno le toccanti testimonianze di chi ha avuto la fortuna di conoscere la bellezza di quei luoghi, lasciando un pezzettino di cuore lì.

E’ previsto, inoltre, un collegamento in diretta da Bamako con Hildegard Mayer di Unaltromondo OdV, impegnata nella realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo in Mali. Il pomeriggio continuerà con una degustazione di piatti tipici maliani ed il concerto in acustico del Griot, Moustapha Dembele Zam, musicista maliano e polistrumentista (balafon, kora, n’goni, tama).

INCLUSIONE ALTERNATIVA è un’associazione nata dall’idea di un gruppo di operatori sociali che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze, la professionalità e l’umanità per facilitare il percorso dei cittadini presenti sul territorio campano. Sempre più stranieri, infatti, incontrano non poche difficoltà nel percorso di integrazione come nell’espletare le pratiche burocratiche, ad esempio. Tra i servizi offerti a supporto degli stranieri, uno sportello attivo tre volte a settimana, assistenza legale e sanitaria, corsi di formazione professionale, preparazione di CV, ricerca di lavoro ed inserimento scolastico.

PROGRAMMA COMPLETO

ORE 16 Racconti ed esperienze

Intervengono:

Bouyagui Konate – Chef de cuisine

Edoardo Baldaro – Dottore presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università l’Orientale di Napoli.

Soumaila Diawara- Militante politico Maliano/ autore di raccolte di poesie

Previsto un collegamento in diretta da Bamako con l'associazione “Unaltromondo OdV”.

Modera Claudia Portadibasso, Inclusione Alternativa e volontaria in Mali.

ORE 18.30 Concerto in acustico del musicista maliano Moustapha Dembele Zam

Degustazioni di piatti tipici Maliani.