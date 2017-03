"C'è posta per te", Antonino Cannavacciuolo ospite dell'ultima puntata

Antonino Cannavacciuolo è stato tra i protagonisti dell'ultima puntata del programma di Maria de Filippi "C'è posta per te".

Lo chef è giunto in studio in quanto 'regalo' di Giuseppe, pizzaiolo emigrato a Berlino per mantenere la famiglia dopo la morte del padre. Cannavacciuolo ha regalato al 20enne una ricetta segreta per biscotti, biglietti aerei per tornare a casa nei momenti di nostalgia, e un corso di cucina presso Villa Crespi. "Sei un grande uomo, a 20 anni si possono fare tante stupidaggini, invece tu hai fatto una cosa grande. L'ingrediente più importante in cucina, come nella vita, è l'amore".

Per lo chef, un'accoglienza da stadio. "Che cosa ho fatto per meritarmi tutto questo?", ha chiesto a Maria. "Credo che la pensino come me: sei molto bravo, sei molto umano e parli come mangi", ha risposto la conduttrice.