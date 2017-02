"I bastardi di Pizzofalcone", stasera l'ultima puntata: le anticipazioni

Si avvicina l'ultimo appuntamento con la fiction – ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni – “I bastardi di Pizzofalcone", la serie tv ambientata a Napoli che ha tanto appassionato e fatto discutere in queste settimane.

La sesta puntata, il finale di stagione, andrà in onda stasera alle 21.25 su Rai1.

Secondo quanto anticipato dalla produzione, le vicende raccontate saranno incentrate su una storia di sequestro e riscatto. La vittima sarà un bambino – figlio di un ricco imprenditore – rapito mentre è in visita con la sua classe in un museo partenopeo.

Rinchiuso in uno scantinato buio e freddo, avrà come unica compagnia il pupazzo di un supereroe. Un caso particolarmente difficile per il team guidato dall'ispettore Lojacono, che dovrà impegnarsi a fondo per trovare il bandolo della matassa.