85 anni e non sentirli: auguri all'attrice Anna Maria Ackermann

Il 24 dicembre 1932 nasceva a Napoli Anna Maria Ackermann, grande attrice di cinema e teatro, che oggi compie 85 anni. Ackermann ha debuttato in teatro con Eduardo De Filippo e si è poi resa nota al pubblico nazionale con diversi sceneggiati teletrasmessi negli anni '60 (famose 'Le inchieste del Commissario Maigret'). Due anni fa il suo ultimo lavoro cinematografico, con la partecipazione al film diretto da Alessandro Siani "Si accettano miracoli".



Di recente il Comune di Napoli le ha conferito un attestato di benemerenza. "Per una donna e attrice straordinaria, emblema del mondo del teatro partenopeo", ha detto in quell'occasione l'assessore comunale alla cultura Nino Daniele.