Il Comune di Napoli tributa una onoreficenza all'attrice Annamaria Ackermann

Il Comune di Napoli consegnerà domani, all'attrice napoletana Annamaria Ackermann, un attestato di benemerenza. "Vuole essere il riconoscimento ad una donna e attrice straordinaria e, l’occasione per rendere omaggio al mondo del teatro napoletano, di cui la Ackermann è una esponente non solo importante, ma in qualche modo emblematica", ha dichiarato l'assessore comunale alla cultura Nino Daniele. "Nata artisticamente con Eduardo De Filippo, Annamaria Ackermann ha lavorato con i più grandi rappresentanti di quella tradizione teatrale che è un vanto della nostra città e che ha contribuito e contribuisce in maniera significativa alla ricchezza ed all’interesse della scena culturale della nostra città".