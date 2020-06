“Famme vedé”, il nuovo brano di Angelica Borrelli

Angelica Borrelli, cantautrice Napoletana ormai famosa su tutti i social e le piattaforme digitali, torna ad emozionarci con il suo nuovo brano. “Famme vedé”: è questo l’inno che Angelica rivolge al suo pubblico questo brano Parla di quella musica che la strappa al buio della notte, che la porta a rivedere il sole, restituendole la luce che i suoi occhi non possono darle. Mai come questa volta la storia di Angelica, seppur sussurrata, arriva dritta al cuore: la musica solleva il velo dell’oscurità e ci accompagna per mano nei vicoli di Napoli, facendoci respirare il vento della ritrovata libertà. Non perdetevi il nuovo singolo di Angelica, disponibile ora su tutte le piattaforme di streaming digitale, e lasciatevi guidare dalle sue mani sul pianoforte

