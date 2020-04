L'amica geniale sbarca in Cina: potrà essere vista da 250 milioni di spettatori

"L'amica geniale - Storia del nuovo cognome", regia di Saverio Costanzo, sarà distribuita in contemporanea sulle tre piattaforme principali in Cina. Si tratta di un record: è la prima volta che accade per una serie europea non in lingua inglese. Potrà vederla un pubblico di 250 milioni di spettatori in Cina dopo l'accordo tra Fremantle e i distributori cinesi.

Dopo il grande successo della prima stagione tra il pubblico cinese, iQIYI, Youku (Alibaba) e Tencent Video hanno acquistato la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, andata in onda su Rai 1 in Italia con ottimi ascolti. L'amica geniale andrà in onda anche su HBO negli Stati Uniti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto cresce l'attesa in Italia per l'avvio dopo l'emergenza Covid-19 delle riprese della nuova stagione de L'amica geniale, che sarà tratta dai romanzi Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta.