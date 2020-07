L'Amica Geniale torna, ma perde Saverio Costanzo: "Ha chiesto una pausa"

Il produttore Lorenzo Mieli ha confermato il ritorno de L'Amica Geniale. In autunno le riprese per la messa in onda nel 2021. La novità è che non ci sarà più il regista Saverio Costanzo, che ha chiesto una pausa, ma ha scritto la sceneggiatura. Alla regia resterà dunque solamente Alice Rohrwacher, che ha già diretto alcune puntate nelle scorse edizioni.

Costanzo dovrebbe tornare alla regia della quarta e ultima stagione della serie tv.

Mieli ha anche annunciato in una intervista a Repubblica il ritorno di Boris dopo il successo su Netflix delle vecchie stagioni, con una miniserie con protagonisti tutti i personaggi principali.