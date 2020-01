Ambulanza sequestrata al Loreto Mare, si indaga per identificare responsabili

Sono in corso indagini sulla vicenda avvenuta al Loreto Mare, dove un gruppo di giovani ha di fatto sequestrato un'ambulanza.

Il gruppo di magistrati al lavoro sul caso è coordinato dal procuratore aggiunto Rosa Volpe ed è stato istituito dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo: ne fa parte anche il pm Gloria Sanseverino, che, tra gli altri casi, si è occupata anche del ferimento della piccola Noemi in piazza Nazionale.

I giovani sequestratori del mezzo sarebbero in corso di identificazione.

Secondo un censimento, soltanto il Santobono avrebbe un collegamento telefonico diretto con la Questura per allertare in via prioritaria le forze dell'ordine, e nessuno dei presidi ospedalieri napoletani dotati di telecamere le avrebbero collegate con la sala operativa dalla Questura.