Made in Sud, Amadeus sarà il nuovo conduttore?

1 / 2

continua →

Potrebbe essere Amadeus il conduttore della nuova edizione di Made in Sud, che andrà in onda sempre su Rai 2 in prima serata.

Il popolare conduttore, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Spettacolo, sembrerebbe essere il favorito per la sostituzione di Gigi e Ross alla guida del programma comico.

Confermata, invece, Fatima Trotta, mentre è in dubbio anche la permanenza di Elisabetta Gregoraci, il cui posto potrebbe essere rilevato dall'ex velina di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo.

MADE IN SUD, LE POSSIBILI NOVITA' TRA IL CAST DEI COMICI

CONTINUA