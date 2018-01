Addio Alfredo, posteggiatore innamorato della canzone napoletana

Un attacco di cuore ha portato via per sempre, ieri pomeriggio, Alfredo Della Volpe. Era un uomo di cuore e di gran talento, Alfredo. Da giovane sulle musicassette utilizzava il nome d'arte Dino Visconte, riscuotendo un certo successo. Poi si diede alla posteggia, suonando per i clienti di molti ristoranti napoletani. Da quando perse, anni fa, l'uso delle gambe, non aveva rinunciato alla sua passione, al suo lavoro, e ogni giorno scendeva in strada con il suo scooter per cantare in via Toledo. "Se mi metto sul letto e non canto, muoio", ci disse in questa intervista che riproponiamo. I funerali si terranno domani nella chiesa di Padre Dolindo Ruotolo, in via San Potito. Dalla redazione di NapoliToday un abbraccio alla famiglia.

