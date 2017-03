Emiliana Cantone, Tony Colombo e Alessio insieme: l'annuncio

Emiliana Cantone , Tony Colombo e Alessio insieme per un brano. Una bella notizia per i fan dei tre artisti partenopei, che dovranno aspettare fino al 30 aprile per ascoltare "Acaricia mi cuerpo".

A comunicare la notizia, attraverso una diretta Facebook, è stata la cantante. Dopo alcuni contrasti sorti in passato tra i tre è scoppiata la pace. La speranza dei musicisti è che il loro gesto di distensione venga emulato anche da altri neomelodici.

La reazione del pubblico della Cantone è stata entusiastica. Qualcuno li ha definiti addirittura il "trio perfetto". Ascoltare per credere: manca soltanto un mese.