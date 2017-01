Neve e maltempo, Siani annulla lo spettacolo di Caserta: "Materiali danneggiati"

"A causa del maltempo che ha colpito le zone del centro e sud italia, i materiali dello spettacolo all'interno dei depositi (che si trovano in una zona colpita da una bufera di neve) sono stati danneggiati. Per questo,risulta impossibile effettuare il ripristino e l'allestimento dello spettacolo Il principe abusivo a teatro, entro la data del 25 gennaio prevista al Palamaggió di Caserta. Lo spettacolo verrà rimandato al giorno 28 aprile 2017. L'organizzazione si scusa per il disagio".

Questo il post apparso sulla pagina Facebook di Alessandro Siani, in queste settimane in scena con il suo fortunato spettacolo 'Il principe abusivo'.