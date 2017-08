Alessandro Siani nella PowerList del cinema italiano

Una stagione di sorprese e scommesse, con più titoli ma incassi in calo in quanto orfana del fenomeno Zalone. A fotografarla è la Power List del cinema italiano realizzata dal mensile Ciak e dal periodico specializzato Box Office.

La Top 50 dei protagonisti che contano nell'industria cinematografica è divisa fra le star (Talents) e coloro che stanno dietro le quinte (Professionals). In vetta ai Talents, il il duo comico Ficarra e Picone, grazie all'Ora legale, incasso italiano top di stagione (10 milioni 350 mila euro). Al secondo posto guadagna una posizione Paolo Sorrentino; al terzo un'altra new entry, Alessandro Siani.

Tra i Professionals, in testa il ministro Dario Franceschini per la legge cinema e per l'iniziativa Cinema2Day (i mercoledì a 2 euro). Stabile Paolo Del Brocco (2°), ad Rai Cinema. Scende di un gradino Giampaolo Letta (3°), vicepresidente e ad Medusa Film.