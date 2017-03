Alessandro Siani al Policlinico Federico II

Prosegue il ciclo di eventi #NONSOLOMEDICINA, promosso dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con un appuntamento all’insegna dell’allegria.

Lunedì 13 Marzo alle ore 15.00, infatti, nell’Aula Magna di Scienze Biotecnologiche (Via Tommaso de Amicis, 95- Napoli) l’attore e regista Alessandro Siani incontrerà studenti, docenti e professionisti della salute.

“Ridere fa bene alla salute” è il titolo dell’incontro che sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Luigi Califano e del Direttore Generale dell’Azienda, Vincenzo Viggiani e introdotto da Cesare Formisano, professore associato di Chirurgia Generale della Scuola. Sarà cura di Ignazio Senatore, psichiatra e critico cinematografico, intervistare l’ospite d’eccezione.

Il ciclo di eventi #NONSOLOMEDICINA prevede appuntamenti periodici con personaggi del mondo dell’arte, della cultura, dello sport e dello spettacolo, invitati a portare la loro esperienza nelle aule universitarie con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei saperi.

Dopo Vincenzo Salemme, Maurizio De Giovanni, Gennaro Rispoli, Edoardo Bennato, Gino Strada, il ciclo continua con Alessandro Siani, napoletano doc, classe 1975, artista che, da più di dieci anni, si divide tra teatro, cinema e televisione.

“L'effetto benefico della risata sul nostro organismo è scientificamente riconosciuto. Una fragorosa risata non solo stimola le endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello che aiutano a sentirsi bene, ma riduce gli ormoni dello stress nel corpo, aiutandolo a distendersi e a rilassarsi. Il ciclo di eventi #NONSOLOMEDICINA intende offrire un percorso di apprendimento in una cornice di evasione, per condividere con docenti, studenti e professionisti della salute uno sguardo più aperto e consapevole sull’universo della salute e della medicina”, sottolinea Luigi Califano.

“È indiscutibile che il benessere organizzativo sia un fattore determinante per la qualità della vita dei professionisti e, di conseguenza, per la qualità dei servizi offerti. Il ciclo di eventi #NONSOLOMEDICINA favorisce la condivisione di spazi di riflessione, divertimento e leggerezza che aiutano a conoscersi, a fare squadra, creando delle interazioni multiprofessionali e a vivere meglio il proprio ambiente di studio e di lavoro”, precisa Vincenzo Viggiani.