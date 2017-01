Alessandro Siani e il paragone con Massimo Troisi: "Non ci penso nemmeno"

Non può non dirsi soddisfatto Alessandro Siani. Nel primo giorno dell’anno, il suo nuovo film “Mister Felicità” ha battuto la concorrenza dei titoli americani piazzandosi - secondo i dati Cinetel - in testa alla classifica dei film più visti.

In una intervista a Il Secolo XIX, l'attore parla del paragone spesso avvenuto con Massimo Troisi: "Quella di Troisi è una sfera talmente alta e irripetibile che io non ci penso nemmeno. Se in questo film non ci fosse stato un po’ d’amore non ci sarebbero state le risate e, comunque, a me le parti romantiche piacciono, le sento più vicine alla terra da cui provengo. Voglio dire che certe analogie fanno parte dell’anima di una città, che nel mio caso è Napoli".

Per Siani la felicità è "riuscire a fare quello che avevo sognato fin da bambino. Essere dove sono è una cosa strepitosa. Il mio lavoro è passione a tempo indeterminato, provare a fare sempre un passo avanti, cercando scenari nuovi, affascinanti, ma anche pieni di insidie".

E sulla Napoli degli ultimi tempi: "Se c’è Gomorra, ci deve essere anche “Benvenuti al Sud”. Napoli ha mille facce, non è giusto rappresentarne una sola. E poi la camorra e la criminalità non sono un problema solo nostro, oggi sono internazionali, come il terrorismo e il malaffare. Il mio ruolo è far sorridere, proponendo personaggi di anti-eroi".