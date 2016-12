Alessandro Siani: "C'è tanta rabbia in giro a Napoli"

1 / 2

"Napoli, anche se non si vede, è molto presente in questo film, dove si parla tanto in dialetto, compresi gli sketch dei camorristi tutti da ridere": così Alessandro Siani al Mattino, parlando del suo film in uscita, 'Mister Felicità'.

"Io da qui non sono mai andato via, mi piace viverci, anche se non nascondo i problemi e le difficoltà. C'è tanta rabbia in giro, ma anche una voglia di rinascita prepotente. Credo che uno spartiacque per Napoli sia stato il 1984, ovvero l'arrivo di Maradona. Un uomo che con la sua presenza e il suo talento ha invertito quel trend negativo che ci attanagliava".

Siani oggi vede "una città gremita di turisti e credo che de Magistris di recente abbia saputo spedire al mondo una bella cartolina di Napoli".