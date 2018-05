Alberto Angela cittadino onorario: "Il mio rapporto con Napoli dura da 40 anni"

Alberto Angela non nasconde la sua felicità per la cittadinanza onoraria che gli verrà assegnata a Napoli. "Sono molto felice di ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli. Il mio rapporto con questa città dura da più di quarant’anni ed è sempre stato all’insegna di un sorriso reciproco. Ho deciso di trascorrere il mio compleanno in compagnia dei miei figli proprio a Napoli, in mezzo ai suoi vicoli, ai suoi tesori e soprattutto in mezzo alla sua gente", è il commento di Alberto Angela rilasciato a Repubblica.

MOTIVAZIONI DELLA CITTADINANZA ONORARIA

"Alberto Angela ha, sempre, manifestato il suo amore per la nostra Città – prosegue la delibera che gli conferisce la cittadinanza – per il calore dei napoletani, per la sua accoglienza, per la sua forza intrinseca; oltre, naturalmente, per il suo ineguagliabile patrimonio ambientale, artistico e culturale che l'hanno connotata quale crocevia e cerniera del Mediterraneo, grande Capitale Europea, conosciuta ed ammirata in tutto il Mondo, con le sue contraddizioni, le sue ferite, le sue difficoltà, ma anche la sua unica e speciale umanità".

Con la cittadinanza onoraria, quindi, “si vuole, fermamente, rinsaldare, ufficialmente, il legame di profondo affetto ed amicizia tra Napoli ed Alberto Angela, interpretando tali sentimenti e raccogliendo la sollecitazione di un “Comitato per la Cittadinanza” che ha lanciato, in particolare, una petizione sul web, che ha avuto numerose adesioni".