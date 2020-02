"Una biblioteca nell'Albergo dei Poveri": la proposta di Salvatore Ronghi

La biblioteca comunale di via Nicola Nicolini (Biblioteca Francesco Flora) "è un polmone sociale e culturale del quartiere e ospita ogni mese 3 mila studenti. Sulla cultura non bisogna badare a spese". Così Salvatore Ronghi, dirigente FdI, a margine del flashmob per ribadire l'importanza della struttura comunale del quartiere napoletano di San Carlo all'Arena.

"Noi - spiega - abbiamo una proposta: se la Corte dei conti ci chiede di lasciare questi locali, si potrebbe usare l'ex Albergo dei poveri che potrebbe ospitare una grande biblioteca di quartiere".