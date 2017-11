"Addio fottuti musi verdi", The Jackal all'esordio cinematografico: c'è anche Gigi D'Alessio

Successo per la prima proiezione a Napoli, al Metropolitan, di "Addio fottuti musi verdi". Per il proprio esordio cinematografico i The Jackal, dopo il successo web che li ha consacrati in questi anni, hanno realizzato un film coraggioso, inusuale per i canoni stilistici italiani.

Ciro (Ciro Priello) è un grafico precario che non riesce a trovare lavoro (magistrali le interpretazioni di Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito come proprietari di una ditta alla ricerca di un nuovo logo), attorniato dai due inseparabili amici, Fabio e Matilda e afflitto dalle attenzioni oppressive della madre. L'invio di un curriculum gli cambierà la vita e lo metterà in contatto con una civiltà aliena, guidata dall'eccentrico Brandon (Roberto Zibetti).

Cammeo irresistibile di Gigi D'Alessio, nei panni di un alieno che decide di sposare la rivolta dei tre protagonisti, quando sente cantare una delle sue canzoni più conosciute.