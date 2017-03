Abbracci Gratis, torna l'iniziativa a Napoli

Torna l'iniziativa "Abbracci Gratis" a Napoli. L'idea è molto semplice: basta incontrarsi in piazza, in strada, al mare, in campagna, in montagna, al centro commerciale o in un qualsiasi luogo pubblico e abbracciare.

Per partecipare basta incontrarsi a Piazza Vanvitelli domenica 2 aprile a partire dalle 11, vestirsi con un sorriso, un cartello con scritto "Abbracci Gratis" o "Abbracciami" o "Mi Abbracci" "Io mi fido" e un foulard.