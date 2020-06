Ecco l’abbecedario della corona buona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

L’Abbecedario della Corona Buona è un libro speciale che contiene ventuno composizioni letterarie, una per ogni lettera dell’alfabeto, le illustrazioni di Lino Stefani e le musiche di Edoardo Catemario. E’ destinato ai bambini delle città colpite dalla pandemia, ma anche a quelli che verranno dopo di loro. Questo progetto è la testimonianza che, anche la più difficile delle esperienze può essere trasformata in un’occasione di collaborazione volta a “fare del bene”. L’iniziativa nasce dall’intuizione del musicista Edoardo Catemario e dall’entusiasmo della poetessa Antonetta Carrabs. Il libro si avvale dei contributi di Dina Turco, Vittorio Zanella, Paolo Pezzaglia, Angela Andolfo, Silvia Messa, Iride Enza Funari, Elisabetta Orelli, Roberto del Gaudio, Lino Stefani, Deboorah Catemario, Massimo Montresor, Cristina Ferrini, Chiara Gelmetti, Ilaria Cenci Campani, Elisabetta Motta, Antonetta Carrabs e Edoardo Catemario. Il libro racchiude filastrocche buffe, storie incredibili e poesie: c’è l’amico, Brunella la farfalla, foglia, estate, Teodolinda, Ninna nanna mamma, Zuqqa, la storia del brodo di zucca…. Le pagine si arricchiscono delle bellissime illustrazioni di Lino Stefani. Preziosa la raccolta di musiche di Edoardo Catemario che vanno dal dixie jazz, alla salsa cubana, alla ballata lombarda alla tarantella. Le canzoni ricordano quelle dello Zecchino d’Oro degli anni settanta. Ringraziamo per la collaborazione i musicisti: Sara Sol, Peppe Frana, Antonello Iannotta e il suo tamburello e i sax di Daniele Sepe. La finalità di questa iniziativa è quella di contribuire alla costituzione di un fondo da destinare ai bambini, figli dei medici e degli operatori sanitari che, in questa emergenza, hanno perso i loro genitori, pagando così il prezzo più alto. L’iniziativa è sostenuta e coordinata da Zeroconfini onlus www.zeroconfini.it