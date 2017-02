“A-Yellow” , la detective story tutta napoletana girata tra i vicoli della città

Un’indagine per omicidio, ormai risolta, ma con un colpevole dall’alibi di ferro. Non mancheranno grandi colpi di scena nell’ultimo capitolo di “A-Yellow”, il giallo girato tra i vicoli di Napoli.

Il protagonista, un poliziotto schivo e disilluso, ha risolto il caso di omicidio di una giovane ragazza ma si trova con le mani legate. Ha messo in discussione tutta la sua vita per quest’indagine ed ora ne è rimasto profondamente cambiato. Da un’idea di Mariano Torricelli, per la regia di Roberto Colasante, “A-Yellow – La serie” è stata realizzata dall’autore insieme con Cine Nerd, Giuseppe Di Gennaro e Agama Photography, con l’appoggio della Film Commission Regione Campania.

“A-Yellow” è una detective story tutta napoletana, girata tra i vicoli del centro storico e per le strade del Vomero, in cui si muove una moltitudine di personaggi: dal poliziotto all’ex-detenuto, dalla studentessa fuorisede alla femme fatale, dal barista all’avvocato/politico (intrepretato da Lucio Allocca, volto noto del cinema e della tv nazionale ed internazionale), tutti presi dalle proprie vite inesorabilmente legate fra loro attraverso le trame noir della storia. La sceneggiatura scritta a quatto mani dagli stessi Mariano Torricelli (anche attore protagonista nel ruolo di Gabriele Aiello) e Roberto Colasante (regista) è interpretata da 21 attori provenienti da una gran quantità di realtà artistiche teatrali e cinematografiche di Napoli e della Campania: il già citato Lucio Allocca (“Un posto al sole”; “Il portaborse” di Daniele Luchetti; “La passione di Cristo” di Mel Gibson; “Morte di un matematico napoletano” di Mario Martone; “Così parlò Bellavista” di Luciano de Crescenzo), Emanuele Iovino (Naviganti InVersi), Antonio Esposito (Gli Scusateci), Maurizio D. Capuano (Naviganti InVersi, ZTN), Mattia Ferraro, Grace Lecce, Filomena Pisani, Luna Chiucis, Francesco S. Esposito e tanti altri.