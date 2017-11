La Gioconda era napoletana? I 101 perché sulla storia di Napoli nel libro di Marco Perillo (VIDEO)

Sapevate che, con ogni probabilità, la tradizione del pesce d'aprile è nata a Napoli? E che Monna Lisa, la Gioconda ritratta da Leonardo Da Vinci, è forse napoletana? Di queste e altre 99 leggende, a metà tra storia, realtà e suggestione, scrive Marco Perillo nel suo ultimo libro "I 101 perché sulla storia di Napoli che non puoi non sapere", edito da Newton Compton. Perillo, autore e giornalista de il Mattino, si sofferma su storie personali - anche recenti - legate a doppio filo con i mutamenti della città.

Dalla ricchezza durante il regno delle Due Sicilie fino agli assillanti problemi odierni, dalle origini ancestrali e attraversando le tante dominazioni, Perillo racconta 101 casi emblematici e curiosi che un napoletano - come recita il titolo - 'non può non sapere'. "Napoli", spiega l'autore, "non è una città ma un universo in cui ogni domanda può trovare una risposta". Il libro è acquistabile in tutte le maggiori librerie e online.