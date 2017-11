La zuppa rustica di zucca e patate è un piatto gustoso, perfetto per le fredde giornate invernali. La ricetta che vi proponiamo è molto semplice, richiede pochissimi ingredienti ed è anche veloce da preparare.

L'abbiamo definita "rustica" perché, come vedete anche dalle foto del piatto, niente viene frullato, la zucca si sfalderà da sola in cottura quel tanto che basta a creare una base cremosa, mentre le patate resteranno in pezzi golosi, dando consistenza al piatto, che potrete ulteriormente arricchiere con crostini di pane integrale abbrustolito, caldo e croccante.

INGREDIENTI per 3 persone

500 gr di patate

700-800 gr di zucca pulita

1/2 cipolla (1 intera se la cipolla è piccola e vi piace il gusto)

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b. facoltativo

un ciuffo di prezzemolo

2 fette di pane integrale

PREPARAZIONE

Pelate, lavate e tagliate le patate a cubetti non troppo grandi. Lavate la zucca e riducete anch'essa a cubetti.

Affettate sottilmente la cipolla e fatela soffriggere in un'ampia padella con l'olio, aggiungete la zucca Fate rosolare per un minuto, mescolando, poi coprite con un coperchio in vetro e lasciate cuocere per circa 5 minuti a fiamma dolce (la zucca rilascerà la sua acqua, ma prestate sempre attenzione alla cottura e mescolate se necessario). Aggiungete anche i cubetti di patate. Mescolate, aggiugete qualche cucchiaio d'acqua, il prezzemolo lavato e tritato grossolanamente al coltello (tenetene da parte un poco da aggiungere fresco a cottura ultimata), un po' di sale, coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco lento.

Mescolate spesso e aggiungete ancora un filo d'acqua se vi sembra necessario.

Intanto preparate i crostini, abbrustolendo in forno le fette di pane integrale e poi riducendole a cubetti.

La zuppa è pronta quando la zucca sarà morbida e sfaldata, mentre le patate saranno morbide, ma ancora in pezzi. Poco prima della fine della cottura, schiacciate con una forchetta 3-4 cubetti di patata che renderanno la base di zucca più cremosa e saporita.

Spegnete il fuoco, aggiungete, se vi piace, una macinata di pepe e del prezzemolo fresco. Servite la vostra zuppa rustica di zucca e patate ben calda.