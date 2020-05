‘A zuppa ‘e talli d’e cucuzzielli: la ricetta napoletana

Un vecchio proverbio napoletano recita: “Dalle e dalle, pure ‘o cucuzziello addeventa tallo”, cioè “Insisti e insisti, anche la zucchina diventa tallo” (La pazienza ha un limite!). Cosa sono i talli? I talli sono le foglie e i germogli della pianta di zucchine, che nel periodo estivo, diventando più grandi, sono ideali per preparare minestre e zuppe. Oltre ad essere buoni e teneri, sono anche ricchi di proprietà purificanti e diuretiche, sono altamente digeribili, ricchi di sali minerali e potassio, e, contenendo pochissime calorie, sono perfetti per chi segue una dieta. Uno dei piatti tipici napoletani che si prepara con questo ingrediente è ‘a zuppa ‘e talli d’e cucuzzielli, cioè la minestra di talli di zucchine, una minestra ma estiva, dal gusto unico e delicato, che va consumata a temperatura ambiente. Ecco la ricetta.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di zucchine con il fiore

100 g di talli di zucchine (parte della pianta delle zucchine)

1 gambo di sedano

200 g di pomodorini del Piennolo

1 spicchio di aglio

olio extravergine di oliva

Procedimento:

In abbondante acqua salata versate i talli ben puliti e il sedano tagliato a rondelle. Dopo 5 minuti, aggiungete le zucchine tagliate a cubetti e i fiori di zucca. Lasciate cuocere per 10 minuti. In una padella lasciate dorare l’aglio e appena pronto versate i pomodori tagliati in quattro. Scolate le verdure e aggiungete ai pomodori ancora in padella. Lasciate insaporire per qualche minuto e servite la zuppa a temperatura ambiente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi