‘A zuppa ‘e scarola e fasule: la ricetta napoletana

‘A zuppa ‘e scarola e fasulle è un piatto della tradizione culinaria partenopea tipico della stagione fredda. Si tratta di una pietanza di origine contadina, leggera e salutare, adatta anche a chi sta segue una dieta o un'alimentazione vegetariana. La ricetta prevede, infatti sono ingredienti semplici: scarole lisce e fagioli spollichini. Per rendere la zuppa ancora più gustosa potete servirla con del pane secco abbrustolito. Cucinarla è semplicissimo, vediamo come si prepara.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di scarola liscia

500 g di fagioli spollichini

1 spicchio di aglio

2 foglie di alloro

olio extravergine di oliva

Procedimento:

Sbucciate i fagioli e poneteli in una pentola possibilmente di coccio (se usate fagioli secchi metteteli a bagno la sera prima). Copriteli di acqua fredda e aggiungete lo spicchio di aglio e le due foglie di alloro. Lasciateli cuocere per circa 2 ore a fuoco lento, poi scolateli senza buttare l’acqua. Intanto in un’altra pentola fate sbollentate per circa 3 minuti la scarola che avrete accuratamente lavato. Scolatela e mettetela in una padella con un filo d’olio. Fatele cuocere coperta fin quando non si sarà ben cotta aggiungendo di tanto in tanto l’acqua di cottura dei fagioli. Una volta cotta, aggiungete i fagioli e fate insaporire per qualche minuto mantecando a fuoco medio. Servite su una fetta di pane bruscato bagnato con un filo di olio.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi