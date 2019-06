Antipasto goloso o secondo gustoso, queste zucchine ripiene di patate e tonno sono semplicissime da preparare e andranno a ruba.

Vediamo insieme come realizzarle:

INGREDIENTI

4 zucchine medie

2 patate medio-grandi

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale e pepe (facoltativo)

olio extravergine di oliva

100-130 gr di filetti di tonno sott'olio ben sgocciolato (oppure al naturale)

PREPARAZIONE

Pelate le patate, tagliatele in 4 e lessatele in acqua bollente finché saranno ben morbide. Una volta cotte, scolatele bene e trasferitele in un'ampia terrina. Schiacciatele con una forchetta fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungete un pizzico di sale (e pepe, se vi piace) e mescolate.

Intanto, spuntate e lavate le zucchine, lessatele una decina di minuti in acqua bollente e leggermente salata (dovranno solo ammorbidirsi, per consentirvi di estrarne la polpa). Lasciatele scolare qualche minuto, poi tamponatele e tagliatele a metà in senso verticale.

Con un coltellino o un apposito scavino, tagliate via la polpa centrale, facendo attenzione a non rompere il "guscio" esterno. Tagliatela a piccoli pezzettini e aggiungetela alla purea di patate.

Unite anche il tonno, un cucchiaino di olio, uno di parmigiano grattugiato e mescolate per amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Ungete leggermente una pirofila da forno della misura adatta a contenere tutte le vostre zucchine. Adagiate le "barchette" di zucchine una accanto all'altra e poi riempitele con la farcia appena preparata. Completate con una spolverata abbondante di parmigiano.

Cuocete in forno già caldo a 190° per circa 20 minuti, o finché non si sarà formata una bella crosticina dorata sulle vostre zucchine ripiene. Sfornate, lasciate riposare qualche minuto e poi servitele. Questo piatto è comunque ottimo anche a temperatura ambiente

