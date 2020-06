Zucchine in padella, contorno goloso e velocissimo

Le zucchine in padella sono un contorno veloce e facile da preparare. Delizioso e molto versatile, è perfetto per accompagnare molti tipi di piatti sia di carne che di pesce.

Pochi gli ingredienti (ma, come sempre vi consigliamo, di qualità) che vi occorreranno e poche mosse per completare il piatto. Quindi, più che una vera ricetta, oggi vi diamo un semplice suggerimento per preparare un contorno davvero sfizioso:

Ingredienti per 3 persone:

500 gr di zucchine (vi consigliamo piccole e chiare, che sono saporite e dolci)

1 spicchio d'aglio

olio extra vergine di oliva

sale e pepe q.b.

qualche foglia di menta fresca (o prezzemolo, se non gradite la menta)

Preparazione

Mondate e lavate le zucchine. Asciugatele e poi tagliatele a rondelle sottili, un paio di millimetri.

In un'ampia padella, fate soffriggere lo spicchio d'aglio con un bel giro d'olio. Aggiungete le zucchine, mescolate delicatamente e fate rosolare qualche secondo, poi coprite e portatele a cottura (ci vorranno 10-15 minuti, il tempo dipenderà da quanto spesse sono le vostre rondelle. Ma non fatele sfaldare, saranno cotte non appena si saranno ammorbidite), mescolando delicatamente di tanto in tanto.

Un minuto prima di spegnere il fuoco, aggiungete sale e pepe a piacere e qualche foglia (lavata e asciugata) di menta fresca. Potete servire le zucchine in padella sia calde che a temperatura ambiente.

Clicca qui tante ricette golose e con le zucchine

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca qui per le ricette di tanti contorni facili e veloci