Zeppole di San Giuseppe classiche e... per bambini

Le tradizionali, con crema e amarene, non possono mancare in questi giorni, ma possiamo anche lasciare che i più piccoli si decorino la propria zeppola con un poco di Nutella, per poi gustarle tutti insieme in allegria.

Vediamo allora come preparare le Zeppole di San Giuseppe tradizionali (al forno o fritte, come preferite) e quelle con l'aggiunta di Nutella per coinvolgere i più piccini.

Partite preparando le zeppole tradizionali: cliccate qui e seguite la nostra ricetta di quelle cotte in forno, completa di foto-tutorial passo passo.

Se le preferite fritte, dosi e procedimento per l'impasto non differiscono. Mettetele poi i bigné, un paio alla volta, in padella con l'olio bollente poggiate su un quadrato di carta forno, che eliminerete dopo una trentina di secondi. Cuoceteli, rigirandoli spesso, finché non saranno ben gonfi e dorati. Poi trasferiteli su carta assorbente e lasciateli raffreddare. Procedete a farcire e decorare come per le zeppole al forno.

Farcite tutti i bigné con la crema pasticcera (siate generosi e le zeppole saranno davvero golose) e poi procedete alle due decorazioni: la classica con le amarene sciroppate (oppure un cucchiaino di marmellata di amarene) e quella che farete fare ai bambini.

Fate scegliere ai piccoli la loro zeppola, intanto sciogliete un poco di Nutella (o altra crema di nocciole) a bagnomaria, fate affondare il cucchiaino ai piccoli nella nutella morbida, che potranno poi far colare a filo sui bigné. Poco importa che siano precisi, l'importante è che si divertano.

Completate con zucchero a velo sulle zeppole tradizionali e con un poco di cacao su quelle con la Nutella

“



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.