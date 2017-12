Zeppoline fritte di cavolfiore: soffici e golose

Le zeppoline di cavolo sono golosissime "paste cresciute" ripiene e fritte, perfette per l'antipasto di Capodanno, ma buonissime in ogni occasione.

La ricetta che vi proponiamo ci arriva dalla nostra lettrice Valeria M. e ha riscosso enorme successo alla prova dell'assaggio.

Ecco come prepararle:

INGREDIENTI

circa 750 gr di cavolo pulito

una ventina di olive nere denocciolate

600 gr di farina

1/2 cubetto di lievito di birra

sale q.b.

acqua a temperatura ambiente q.b. (500-550 ml, ma la dose è indicativa, aggiungetene poca alla volta)

olio di semi per friggere

PREPARAZIONE:

Lavate e poi sbollentate il cavolo in acqua salata. Colatelo bene e lasciatelo raffreddare.

Intanto preparate la pastella per le zeppoline: sciogliete il lievito in un bicchiere d'acqua, unitelo alla farina e cominciate ad amalgamare con una forchetta oppure impastate con le mani. Unite anche il sale e poi man mano unite altra acqua, fino ad ottenere una pastella liscia, morbida e omogenea, non troppo liquida, ma nemmeno soda.

Aggiungete i cavoli spezzettati e le olive denocciolate e tagliate a metà. Mescolate e poi lasciate lievitare la pastella nella terrina, coperta con un panno di cotone pulito oppure con pellicola, fino al raddoppio del volume (la pastella dovrà essere ben gonfia, come vedete nella prima foto in basso).

Scaldate abbondante olio in una larga padella e quando avrà raggiunto la giusta temperatura, versatevi dentro porzioni d'impasto a cucchiaiate (foto 2). Cuocete poche zeppoline alla volta, per evitare che si attacchino tra loro. Rigiratele due-tre volte e quando saranno ben dorate, sollevatele con un mestolo forato e adagiatele su carta assorbente.

Servite le vostre zeppoline di cavolfiore ben calde.

NOTE: se volete velocizzare i tempi di lievitazione usate un cubetto di lievito intero