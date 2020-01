Verza in padella: ricetta leggera e gustosa

La verza in padella, è un contorno (o un leggero piatto unico, accompagnato da deliziosi crostini) gustoso di stagione, facilissimo da preparare.

Viadiamo insieme come preparare questa semplice e golosa ricetta:

Ingredienti:

1 cespo di verza (o cavolo verza)

2 spicchi d'aglio

2 cucchiai rasi di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

parmigiano grattugiato q.b. (facoltativo)

Preparazione:

Iniziate la preparazione tagliando in due il cespo di verza. Eliminate il gambo centrale, poi tagliate le foglie di verza a striscioline e lavatele bene. Cuocete la verza in acqua bollente, in una pentola capiente, finché non sarà morbida, ma non troppo sfaldata.

In un'ampia padella, fate soffriggere l'aglio con l'olio. Scolate la verza e trasferitela in padella, salate, mescolate e lasciate cuocere per una decina di minuti ancora, coperto.

Servite la verza ancora calda, aggiungendo un po' di parmigiano grattugiato su ogni piatto da portata e, se lo gradite, accompagnate con crostini di pane caldo.

Note:

Se vi piace il piccante, unite un po' di peperoncino in padella al soffritto di aglio e olio. Potete, inoltre, arricchire il piatto con pezzetti di pancetta facendola rosolare in padella prima di aggiungere la verza (in questo caso, diminuite o eliminate del tutto l'olio)

