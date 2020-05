Uova alla parmigiana: la ricetta napoletana

Un piatto povero che veniva preparato anticamente per sfamare i contadini in tempo di carestia. Le uova alla parmigiana sono un piatto gustoso ma anche moto nutriente e salutare: le uova costituiscono infatti un’importante fonte di proteine, vitamine, sali minerali e acidi grassi. Consumate nelle giuste quantità, sono fondamentali per il benessere dell’organismo. Le uova alla parmigiana sono ideali per una cena o un pranzo in compagnia. Se accompagnate da qualche fetta di pane cafone o di pane tostato, e un buon bicchiere di vino, vi farà fare un gran figurone con i vostri ospiti. Prepararle è facile e veloce. Ecco la ricetta delle uova alla parmigiana.

Ingredienti per 6 persone:

6 uova

pepe

sale

parmigiano grattugiato

farina

passata di pomodoro

olio evo

basilico

Procedimento:

Sbattere le uova in una zuppiera con pepe, sale, parmigiano, un cucchiaio di farina, e fare tante frittate. Preparare una salsetta con pomodoro, olio e basilico. Mettere in una teglia un pò di salsa, fare uno strato di frittata, uno di fior di latte, parmigiano grattugiato, pepe e un pò di salsa sopra. Rifare altri strati di frittatine e procedere fino alla fine. Coprire l’ultimo strato con parmigiano, salsa e mettere nel forno molto caldo per 30 minuti. Servire caldo.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo