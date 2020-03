Uova al cartoccio: la ricetta napoletana

Un secondo economico e nutriente adatto ad ogni tipo di occasione. Ideali per un brunch o per una cena, le uova al cartoccio sono un piatto squisito e veloce da preparare. Se accompagnato da qualche fetta di pane cafone pane tostato e da un buon bicchiere di vino, vi farà fare un gran figurone. Non è solo un piatto saporito ma anche molto salutare: le uova costituiscono, infatti, un’importante fonte di proteine, vitamine, sali minerali e acidi grassi. Consumate nelle giuste quantità, sono fondamentali per l’equilibrio dell’organismo. Ecco la ricetta delle uova al cartoccio.

Ingredienti per 4 persone:

4 uova

pasta a sfoglia

prezzemolo

sale

pepe

olio

Procedimento:

Si prepara la pasta a soglia non troppo sottile, si taglia a dischetti grandi quando il fondo di un piatto, e si guarnisce con pepe, formaggio, sale e prezzemolo tritato. Vi si rompono sopra le uova, si chiudono come un grosso raviolo, saldando bene il bordo, poi si friggono in olio bollente, facendo attenzione che non si rompino.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo, da un’idea di Gianni de Bury, editore Franco Di Mauro