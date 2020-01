Triglie 'mbuttunate: la ricetta napoletana

Un piatto gustoso che unisce i sapori di mare e di terra, da servire come sfizioso aperitivo o come secondo. Le triglie imbottite, o ’mbuttunate (come vengono chiamate a Napoli), sono una pietanza a base di triglie farcite con carciofi, provolone del Monaco, alici sott’olio, aglio e prezzemolo. Si tratta di pesce azzurro, quindi ricco di vitamine, sali minerali e Omega 3, importanti per abbassare i livelli di colesterolo cattivo e di trigliceridi nel sangue. Per via del loro sapore delicato le triglie vengono considerati, sin dall’antichità, non solo pesci salutari ma anche particolarmente pregiati. Le preparazioni possibili sono tantissime. Oggi vi proponiamo la ricetta delle triglie imbottite. Vediamo quali sono i passaggi e gli ingredienti necessari.

Ingredienti per 4 persone:

4 triglie

2 carciofi

100 g di provolone del Monaco

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

4 filetti di alici sott’olio

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Procedimento:

Pulite, squamate ed eviscerate le triglie. Eliminate la lisca con taglio nel ventre e aprite il pesce a libro. Eliminate la testa e le spine. Pulite i carciofi e tagliateli a listarelle. Fateli soffriggere nell’olio con le alici, l’aglio e il prezzemolo. Aggiungete qualche mestolo di acqua e fate cuocere coperto per circa 20 minuti. Salate e pepate le triglie prima di farcirle con i carciofi cotti e qualche fetta di provolone, poi ponetele in forno preriscaldato a 180°C per circa 5-6 minuti. Servite calde.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi.