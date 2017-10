Vini d'Italia, per Gambero Rosso la Campania è la prima regione

Sono ventuno le etichette vitivinicole campane che possono fregiarsi dei "Tre bicchieri" il massimo riconoscimento di Gambero Rosso in materia di vino. La Campania è la prima regione d'Italia, staccatissimo il Piemonte, secondo, con nove bottiglie.

I migliori vini del Belpaese sono stati presentati e degustati nella splendida cornice di Palazzo Caracciolo, in via Carbonara, durante la serata "Tre bicchieri 2018" voluta da Gambero Rosso e Città del Gusto. Un incontro per palati fini tra vini pregiati e chef stellati.