Totani e patate: la ricetta napoletana

Mare e terra si fondo per dar vita a un piatto dal gusto unico, fresco e delicato. I totani con le patate sono una pietanza tipica della costiera amalfitana ma anche dell’isola di Ischia. In costiera, generalmente, si prepara con il pomodoro, sull’isola verde, invece, in bianco. Oggi vi proponiamo quest’ultima versione. Per la buona riuscita del piatto si consiglia di tenere i totani in frigo per qualche giorno prima di cucinarli: la procedura renderà la carne del pesce più morbida. Ma vediamo quali sono i singoli passaggi per prepararlo.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di totani

4 patate

2 spicchi di aglio

1 rametto di maggiorana

1 peperoncino olio extravergine di oliva

sale

Procedimento:

Pelate e tagliate a cubetti le patate. In una pentola fate soffriggere le patate con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Aggiungete la maggiorana e qualche mestolo di acqua. Lasciate cuocere per 15 minuti. Pulite i totani, tagliateli a cubetti (o ad anelli) e fateli soffriggere a parte con olio, uno spicchio di aglio e peperoncino. Lasciate insaporire per qualche minuto, poi unite i molluschi alle patate. Terminate la cottura per altri 15 minuti. Aggiustate di sale se necessario e servite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte della ricetta: “La cucina napoletana” di Eduardo Estatico e Gerardo Gagliardi