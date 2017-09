Ricetta torta zebrata: golosità a strisce

La torta (o ciambella, come nel nostro caso) zebrata è un noto dolce bello e goloso, ma anche semplice da realizzare. Vediamo come fare

INGREDIENTI (stampo tondo 20-22 cm)

3 uova a temperatura ambiente

150 gr di zucchero

200 gr di farina

30 gr di fecola di patate

90 ml di olio di semi

130 ml di latte

1 vanillina o estratto di vaniglia q.b.

1 bustina di lievito per dolci

15 gr circa di cacao amaro

1 cucchiaio raso di farina

PREPARAZIONE

Montate le uova con lo zucchero almeno 5 minuti, fino a farle diventare una crema chiara e spumosa. Aggiungete l'olio e il latte a filo, continuando a mescolare con le fruste elettriche ma a bassa velocità. Aggiungete poi i 300 gr di farina setacciati con il lievito e la vaniglia.

Dividete il composto in due ciotole (in parti uguali), in una ciotole aggiungete il cacao e mescolate, nell'altra aggiungete il cucchiaio di farina e mescolate.

Imburrate e infarinate uno stampo tondo e poi procedete a realizzare la vostra torta zebrata: partendo dal centro dello stampo versate 3 cucchiai colmi di composto bianco, poi partendo esattamente dal centro sovrapponete tre cucchiai di composto al cacao. Proseguite così, alternando i composti, fino ad esaurirli. Si formeranno dei cerchi concentrici chiari e scuri che si allergheranno da soli fino ai bordi.

Cuocete in forno già caldo a 170° per circa 40-45 minuti. Prima di sfornare, fate sempre una prova infilando uno stecchino nel dolce, che dovrà uscirne asciutto.