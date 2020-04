Torta salata con zucchine soffice e veloce

Sofficissima, dal sapore delicato e velocissima da preparare: questa torta salata con zucchine e provola conquisterà tutti al primo assaggio.

Vediamo insieme come prepararla:

Ingredienti (stampo 24 cm)

3 uova a temperatura ambiente

300 gr di farina

80 ml di olio di semi

150 ml di latte a temperatura ambiente

un pizzico di sale

3 cucchiai di parmigiano (o grana) grattugiato

1 bustina di lievito istantaneo per pizze

2 zucchine medio-grandi

100 gr di provola affimicata (tenetela in frigo un'oretta prima di usarla) o scamorza

semi misti per decorare (facoltativi)

Preparazione

Per prima cosa, preparate il ripieno. Per le zucchine, potete procedere in due modi. Se volete ottimizzare al massimo i tempi di preparazione: spuntatele, lavatele e poi grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Salatele leggermente e mettetele in un colino a perdere l'acqua in eccesso mentre vi dedicate all'impasto della torta salata e, al momento di aggiungerle alla preparazione, strizzatele leggermente in uno strofinaccio pulito. Se invece avete qualche minuto in più da dedicare alla preparazione, potete (sempre dopo averle spuntate e lavate) tagliarle a rondelle o a cubetti e saltarle in padella una decina di minuti con un filo d'olio e mezza cipollina sottilmente affettata. Anche in questo caso, una volta cotte, mettetele a intiepidire in un colino, così perderanno il liquido in eccesso.

Procedete poi con l'impasto: in una ciotola capiente, montate le uova con le fruste elettriche, aggiungete a filo l'olio, il latte e poi un pizzico di sale. Continuando a mescolare con le fruste a bassa velocità, unite il parmigiano, il lievito e, in due volte, la farina.

Quando l'impasto sarà omogeno, aggiungete la provola a dadini e le zucchine (cotte o crude, come avete scelto). Mescolate bene con un spatola e poi versate tutto nello stampo, che avrete precedentemente foderato con carta forno (oppure oliato e infarinato).

Eventualmente decorate con i semi e poi cuocete in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti o finché la torta non sarà ben dorata all'esterno e ben cotta all'interno. Verificate la cottura interna infilando uno stecchino nel cuore della torna che dovrà uscirne asciutto.

Sfornate, lasciate intiepidire leggermente, poi sformate e servite. Questo rustico, comunque, è buonissimo anche a temperatura ambiente.

