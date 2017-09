Torta salata di zucca e ricotta

INGREDIENTI:

1 rotolo di pasta sfoglia fresca

250 gr di ricotta

300 gr circa di zucca già cotta (noi l'abbiamo semplicemente pulita, tagliata a cubetti e saltata in padella con un cucchiaio di olio extravergine, un pizzico di sale, uno spicchio d'aglio e del prezzemolo. Aggiungendo in cottura qualche cucchiaio d'acqua. Se lo gradite, potete aggiungere anche del peperoncino).

150 gr di mozzarella (ben gocciolata) o formaggio dolce

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

PREPARAZIONE

Preparate la farcia lavorando prima la ricotta in una terrina capiente con un cucchiaio, per renderla morbida. Aggiungete poi la zucca fredda e ben gocciolata, un cucchiao di parmigiano e la mozzarella tagliata a pezzetti.

Srotolate la sfoglia e trasferitela in uno stampo senza eliminare la carta forno presente in confezione, ripiegate leggermente verso l'interno la pasta in eccesso lungo i bordi. Versatevi il ripieno all'interno e livellate bene, completate con il restante parmigiano in superficie.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti o finché la sfoglia non sarà ben cotta e dorata.

Questa torta salata è buona sia calda che a temperatura ambiente.