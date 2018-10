Torta salata zucca di Halloween: idea golosa e divertente

Oggi vi proponiamo un'idea semplice e golosa per una torta salata in tema "Halloween". Facile da realizzare, ma al contempo di grande effetto. Conquisterà tutti i vostri ospiti: grandi e piccini!

INGREDIENTI stampo 24 cm (4-6 persone)

1 rotolo di pasta sfoglia fresca

2 patate grandi

1 cipollotto

circa 1/2 kg di zucca pulita

150 gr provola affumicata ben gocciolata (o fiordilatte, scamorza...)

olio extra vergine di oliva

30 ml di vino bianco

sale (e pepe) q.b.)

erba cipollina q.b.

semi di papavero

PREPARAZIONE

Accendete il forno a 200°.

Affettate sottilmente il cipollotto e mettetelo a soffriggere in padella con un filo d'olio. Sbucciate, lavate e asciugate le patate. Tagliatele a cubetti piccoli e aggiungetele alla cipolla. Salate (e pepate, se lo gradite), aggiungete l'erba cipollina e lasciate rosolare qualche minuto, rigirando spesso. Unite il vino bianco, fate sfumare, coprite e cuocete circa 15-20 minuti a fiamma moderata. Spegnete e lasciate intiepidire.

Mentre cuociono le patate, tagliate la vostra zucca (già pulita) in fettine sottili (come vedete in foto). Adagiatele su una leccarda coperta da carta forno, spennellatele con poco olio, aggiungete un pizzico di sale e cuocetele in forno già caldo a 200° per 7-8 minuti (fate attenzione, devono solo ammorbidirsi e non sfaldarsi). Lasciate raffreddare anche la zucca.

Intanto, srotolate la sfoglia e sistematela nello stampo senza eliminare la carta forno, avendo di cura di tenere l'eccesso tutto da un lato. Tagliate la pasta in avanzo e mettetela da parte.

Bucherellate il fondo della pasta sfoglia nello stampo, versatevi dentro le patate ormai tiepide e livellate bene. Adagiate sopra la provola tagliata a fette sottili, poi formate un ultimo strato con le strisce di zucca, disponendole una accanto all'altro con cura e delicatezza (questo passaggio renderà la torta molto simile a una vera zucca). Cuocete 20 minuti a 200°.

Intanto preparate la faccia spettrale della vostra zucca con l'avanzo di sfoglia. Con un coltellino a punta sottile, ricavate due triangoli per fare gli occhi, poi ritagliate anche la bocca col disegno che preferite (potete anche copiare il nostro, che vedete in foto). Spennellate occhi e bocca di sfoglia con il latte, poi distribuite sopra (in modo molto fitto) i semi di papavero. Infine ripassatevi sopra con un matterello per far aderire benissimo i semini. Mettete in frigo mentre cuoce la torta.

Trascorsi i 20 minuti, tirate fuori la torta salata dal forno, adagiatevi sopra, delicatamente, bocca e occhi (fate questo passaggio con attenzione per evitare che i semi di papavero si stacchino) e infornate per altri 20 minuti o finché la sfoglia non sarà ben cotta e dorata.