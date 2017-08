Torta salata con verdure

La torta salata alle verdure è un ottimo piatto "svuota frigo", per realizzarlo, potete infatti utilizzare tutte le verdure che avete in avanzo. Ecco le nostre indicazioni:

INGREDIENTI (stampo 24-26)

1 rotolo di pasta sfoglia fresca

1 patata grande

1 zucchina grande o 2 piccole

1 peperone

1 carota

6-7 pomodorini

sale (e pepe, facoltativo) q.b.

olio extravergine di oliva

1 cipollina novella

200 gr di ricotta

150 gr di provola affumicata

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

PREPARAZIONE:

Lavate e asciugate la zucchina, privatela delle estremità e tagliatela prima a metà nel senso della lunghezza, poi a strisce e infine riducete tutto a cubetti piccoli. Lavate anche il peperone, asciugatelo, tagliatelo a metà, privatelo del picciolo e dei semi interni, poi riducetelo prima a striscioline e infine a pezzetti. Lavate, pulite e tagliate a cubetti piccoli anche la carota. Sbucciate la patata, sciacquatela, asciugatela e tagliatela a cubetti sempre molto piccoli. Lavate e asciugate i pomodorini, tagliateli a piccoli pezzi, privandoli dei semini interni e dell'acqua di vegetazione.

Affettate sottilmente la cipolla e fatela imbiondire con un 2-3 cucchiai d'olio in un'ampia padella. Versate in padella prima patate e peperoni, lasciateli soffriggere qualche minuto, poi unite le zucchine e la carota e mescolate. Lasciate cuocere ancora qualche minuto, mescolando delicatamente, poi unite anche i pomodorini, coprite con un coperchio e fate cuocere per circa mezz'ora, aggiungendo un po' d'acqua se necessario. Salate, mescolate e spegnete il fuoco. Lasciate raffreddare le verdure.

Quando le verdure saranno a temperatura ambiente, versate la ricotta in un'ampia terrina. Lavoratela fino a renderla "cremosa" con un pizzico di sale e (se vi piace) un pizzico di pepe. Versatevi dentro le verdure, la provola tagliata a dadini e mescolate.

Srotolate la pasta sfoglia e trasferitela in uno stampo senza eliminare la carta forno presente in confezione, ripiegate leggermente verso l'interno la pasta in eccesso lungo i bordi. Versatevi il ripieno all'interno e livellate bene, completate con abbondante parmigiano in superficie.

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti o finché la sfoglia non sarà ben cotta e dorata.



Questa torta salata è buona sia calda che a temperatura ambiente.