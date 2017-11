Torta salata di scarole e provola

La torta salata di pasta sfoglia con scarole e provola è un rustico semplice da preparare e perfetto da portare a tavola in ogni occasione.

INGREDIENTI:

1 rotolo di pasta sfoglia fresca

1 scarola liscia grande

15-20 olive nere denocciolate

due manciate di capperi dissalati

1 spicchio d'aglio

olio extra vergine di oliva

sale q.b.

peperoncino (facoltativo)

200 gr di provola di Agerola ben gocciolata

1 cucchiaio di latte e semi di sesamo q.b.

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, pulite e lavate la scarola, foglia per foglia, poi lessate le foglie in acqua salata per qualche minuto, scolatela bene.

Fate soffriggere l'aglio con uno o due cucchiai di olio in una padella ampia (aggiungete, se vi piace, anche un pezzetto di peperoncino), versatevi dentro la scarola, le olive tagliate a metà e i capperi. Fate cuocere a fuoco dolce finché le scarole non saranno morbide, salate solo se necessario poco prima che la cottura sia ultimata. Lasciate intipiedire.

Srotolate la sfoglia e disponetela (senza togliere la carta forno presente in confezione) in uno stampo tondo da 24-26 cm, ripiegate leggermente i bordi verso l'interno. Bucherellate il fondo della sfoglia con una forchetta e poi versatevi dentro le scarole. Aggiungte la provola a cubetti grandi, premendo affinché affondino nella scarola.

Pennellate i bordi con un poco di latte, decorateli con i semi di sesamo e cuocete la torta salata in forno già caldo a 180° per 40 minuti circa, o finché i bordi non saranno ben dorati e la base ben cotta.

Sfornate e servite la torta salata di scarole ancora calda, oppure a temperatura ambiente.